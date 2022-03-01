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В Украине создали бот "Звонок другу", чтобы раскрыть глаза на войну россиянам и белорусам

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В Украине создали бот "Звонок другу", чтобы раскрыть глаза на войну россиянам и белорусам

Associated Press

Решения придумали для тех, у кого нет сил звонить самостоятельно знакомым в РФ и РБ и убеждать.

В Украине создали решение для тех, у кого есть родственники или знакомые в России или Беларуси, которым нужно раскрыть глаза на войну.

Информацию об этом распространил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Если у вас нет сил звонить им самостоятельно и убеждать, вот вам инструмент, который позволит "автоматизировать" этот процесс", — говорится в сообщении.

Как это работает:

  • Переходим в бот "Звонок другу" https://t.me/DzvinokDruguBot.
  • Жмем "Начать".
  • Отправляем до 10 номеров своих родственников/друзей из России или Белоруси.

Они получат звонок на телефон и СМС:

  1. Вызов с таким аудио: https://youtu.be/Sh1OsYkcefA
  2. СМС со ссылкой на телеграмм-канал "Правда о войне в Украине" https://bit.ly/3snIr1l

Пока количество каналов ограничено, поэтому звонки будут проходить с задержкой. Конечно, звонки будут блокироваться, но команда будет работать над тем, чтобы обходить это.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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