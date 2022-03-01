В Украине создали бот "Звонок другу", чтобы раскрыть глаза на войну россиянам и белорусам

В Украине создали бот "Звонок другу", чтобы раскрыть глаза на войну россиянам и белорусам

Решения придумали для тех, у кого нет сил звонить самостоятельно знакомым в РФ и РБ и убеждать.

В Украине создали решение для тех, у кого есть родственники или знакомые в России или Беларуси, которым нужно раскрыть глаза на войну.

Информацию об этом распространил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

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"Если у вас нет сил звонить им самостоятельно и убеждать, вот вам инструмент, который позволит "автоматизировать" этот процесс", — говорится в сообщении.

Как это работает:

Переходим в бот "Звонок другу" https://t.me/DzvinokDruguBot.

Жмем "Начать".

Отправляем до 10 номеров своих родственников/друзей из России или Белоруси.

Они получат звонок на телефон и СМС:

Вызов с таким аудио: https://youtu.be/Sh1OsYkcefA СМС со ссылкой на телеграмм-канал "Правда о войне в Украине" https://bit.ly/3snIr1l

Пока количество каналов ограничено, поэтому звонки будут проходить с задержкой. Конечно, звонки будут блокироваться, но команда будет работать над тем, чтобы обходить это.