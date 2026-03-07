ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
241
Время на прочтение
2 мин

В Украине создали единый цифровой реестр военных: что изменится во время мобилизации

В Украине утвердили порядок ведения Государственного реестра военнослужащих.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине / © ТСН

Правительство утвердило создание единого цифрового реестра военнослужащих ВСУ и ГОСТ. Эта база данных позволит ввести электронные военные билеты и автоматизировать большинство армейских бумажных процедур.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Преимущества для военнослужащих и их семей

По информации министерства, новый реестр лишит военных бумажных проволочек: больше не придется подавать одни и те же справки в разные учреждения. Через приложение «Армия+» можно будет скорее получить социальные выплаты и цифровые услуги, а данные бойцов будут под надежной защитой.

В Минобороне подчеркнули, что для командования это означает постоянный доступ к актуальной информации о личном составе. Автоматизация учета позволит офицерам тратить меньше времени на бумаги и сосредоточиться на приоритетных боевых задачах.

Для государства в целом этот шаг означает:

  • согласованность государственных информационных систем;

  • прозрачность и высокая точность данных;

  • более рациональное использование государственных ресурсов.

Взаимодействие реестров и защита информации

Реестр будет автоматически обмениваться данными с другими государственными базами, поэтому информация о военных всегда будет актуальной. Правительство также ясно определило правила, как хранить эти сведения и надежно защищать их от посторонних.

«Предусмотрено электронное взаимодействие с другими государственными реестрами, чтобы обеспечить точность, актуальность и автоматизацию получения данных — в частности с Единым государственным демографическим реестром, Государственным реестром актов гражданского состояния и Государственным реестром физических лиц — налогоплательщиков», — сообщили в Министерстве обороны Украины.

Напомним, в марте у многих пользователей «Резерв+» появилась отметка о необходимости базовой военной подготовки (ВОС 999). В сети начали распространяться слухи: одни говорят немедленно идти в ТЦК, другие — что это не обязательно.

Адвокат Марина Бекало в комментарии для ТСН.ua разъяснила, почему появился этот статус и действительно ли военнообязанным нужно куда-то обращаться.

