- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 241
- Время на прочтение
- 2 мин
В Украине создали единый цифровой реестр военных: что изменится во время мобилизации
В Украине утвердили порядок ведения Государственного реестра военнослужащих.
Правительство утвердило создание единого цифрового реестра военнослужащих ВСУ и ГОСТ. Эта база данных позволит ввести электронные военные билеты и автоматизировать большинство армейских бумажных процедур.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Преимущества для военнослужащих и их семей
По информации министерства, новый реестр лишит военных бумажных проволочек: больше не придется подавать одни и те же справки в разные учреждения. Через приложение «Армия+» можно будет скорее получить социальные выплаты и цифровые услуги, а данные бойцов будут под надежной защитой.
В Минобороне подчеркнули, что для командования это означает постоянный доступ к актуальной информации о личном составе. Автоматизация учета позволит офицерам тратить меньше времени на бумаги и сосредоточиться на приоритетных боевых задачах.
Для государства в целом этот шаг означает:
согласованность государственных информационных систем;
прозрачность и высокая точность данных;
более рациональное использование государственных ресурсов.
Взаимодействие реестров и защита информации
Реестр будет автоматически обмениваться данными с другими государственными базами, поэтому информация о военных всегда будет актуальной. Правительство также ясно определило правила, как хранить эти сведения и надежно защищать их от посторонних.
«Предусмотрено электронное взаимодействие с другими государственными реестрами, чтобы обеспечить точность, актуальность и автоматизацию получения данных — в частности с Единым государственным демографическим реестром, Государственным реестром актов гражданского состояния и Государственным реестром физических лиц — налогоплательщиков», — сообщили в Министерстве обороны Украины.
