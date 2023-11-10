В Украине создали наземного робота SIRKO: как он будет помогать на фронте

В планах разработчиков оборудовать работа боевой турелью.
В Украине на фронте тестируют беспилотные технологии с Brave1. На этот раз – это UGV Sirko-S1 – универсальный наземный робот.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Как будет помогать робот на фронте
Основное занятие — помощь военным перевозить грузы, эвакуировать раненых и проводить разведку вражеских позиций.
"Например, машину можно использовать, чтобы безопасно доставлять боеприпасы или провизию для бойцов в горячие точки. Ее максимальная полезная нагрузка — до 200 кг", — говорится в сообщении.
На сегодняшний день разработка уже успела показать успешные результаты в боевых условиях и имеет положительные отзывы от военных.
"В планах разработчиков — оборудовать работа боевой турелью или установить модули для разминирования и минирования территорий", — добавил Федоров.
Ранее мы сообщали, что в Украине презентовали систему защиты бронетехники от российских БПЛА, которая получила название Piranha AVD 360. Она успешно прошла полевые испытания и готова к серийному производству.
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