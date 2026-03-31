В Украине создали новый дрон-перехватчик: чем "Швидун" опасен для российских "Шахедов"

Дрон-перехватчик «Швидун» / © Минобороны Украины

Вооруженные Силы Украины пополнили свой арсенал новейшим беспилотным авиационным комплексом Швидун. Этот дрон-перехватчик украинского производства создан специально для охоты на вражеские ударные и разведывательные цели и уже демонстрирует одну из самых высоких эффективностей на фронте.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Главные фишки и характеристики «Швидуна»

Новый беспилотник изготовлен из высокопрочного композитного материала. Его вес составляет около 8 килограммов, а размах крыльев достигает почти 2 метров. Такие габариты не мешают дрону-перехватчику подниматься на высоту до 6 километров и разгоняться до скорости более 250 километров в час.

Радиус действия «Швидуна» составляет более 70 километров, чего вполне достаточно для эффективного прикрытия неба над любым украинским городом. Беспилотник способен непрерывно находиться в воздухе более двух часов, выслеживая российские цели, среди которых Шахеды, Герани, Герберы, а также разведывательные крылья Zala, Supercam и Скат.

«Благодаря внедрению инновационных технологических решений, корпус самолета не имеет флатера (вибраций) на больших скоростях, что позволяет камере передавать оператору максимально четкое изображение», — отмечают в ведомстве.

Многократное использование и первые успехи

Еще одной уникальной и крайне интересной особенностью Швидуна является его способность к многократному использованию. Несмотря на способность развивать впечатляющую максимальную скорость в воздухе, этот аппарат имеет довольно низкую скорость при взлете и посадке. Если во время выполнения миссии цель внезапно потеряна, оператор может безопасно посадить дрон, чтобы впоследствии использовать его для следующих задач.

Первые борта комплекса уже активно и успешно работают и надежно защищают украинские города от российского террора. По данным Минобороны, сейчас «Швидун» имеет один из самых высоких коэффициентов поражения среди всех отечественных дронов-перехватчиков. Украинские защитники уже смогли уничтожить с помощью этого аппарата около ста вражеских беспилотников.

Напомним, украинский оборонпром переходит к высокотехнологичным решениям в сфере маскировки. Разработчики создали «плащ-невидимку» для ВСУ , превосходящий аналоги НАТО.