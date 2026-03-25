В Украине создали новый скоростной дрон-перехватчик: на что он способен

Дрон-перехватчик UEB-1

Реклама

Отечественные разработчики продолжают усиливать оборонные возможности страны, создавая инновационные технологии по уничтожению вражеских угроз. Украинская компания OSIRIS AI представила новейший дрон-перехватчик UEB-1, отличающийся высокой скоростью и способностью работать автономно благодаря искусственному интеллекту.

Об этом пишет "Милитарный".

Характеристики и возможности перехватчика

Впервые публичная демонстрация этого беспилотника прошла во время выставки Xpotential в немецком Дюссельдорфе. Как отмечается на официальном сайте производителя, аппарат развивает впечатляющую скорость до 315 км/ч, что позволяет эффективно преследовать и перехватывать скоростные воздушные цели.

Реклама

Дальность полета нового беспилотника может достигать 18 км в зависимости от условий, а в воздухе он способен находиться более 10 минут. Общая масса дрона составляет 3,1 килограмма, из которых 0,5 килограмма приходится на боевую часть. Его рама имеет размеры 370×370×550 миллиметров и изготовлена из карбона — прочного и одновременно легкого материала.

"Конструкция обеспечивает жесткость и точность управления во время миссий активного преследования", — отмечают в компании.

Автономность благодаря искусственному интеллекту

Ключевой особенностью UEB-1 является использование системы обработки данных прямо на борту. Это позволяет дрону выполнять боевые задания с минимальным вмешательством оператора. Аппарат способен самостоятельно прогнозировать траекторию и отслеживать цели с помощью искусственного интеллекта.

Основным направлением работы стартапа OSIRIS AI, который в 2025 году привлек инвестиции от иностранного партнера, является разработка технологий автономности, в частности платформы OSIRIS DroneOS. Благодаря этой системе беспилотники могут действовать самостоятельно, обрабатывая данные в реальном времени без постоянного контроля со стороны человека.

Реклама

