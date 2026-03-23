- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 361
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине создали новый уникальный перехватчик дронов: что о нем известно
Украина запускает в производство скоростные дроны-перехватчики JEDI Shahed Hunter.
Силы обороны Украины получили новые скоростные перехватчики украинского производства JEDI Shahed Hunter.
Что о них известно, рассказали в Минобороны.
Технические характеристики JEDI Shahed Hunter
Вертикальный взлет
Масса — 4 кг
Скорость более 350 км/ч и возможность подняться на высоту до 6 км.
Дневная и тепловизионная камеры для круглосуточной работы
JEDI Shahed Hunter — воздушный беспилотник коптерного типа. Оснащен легкой и крепкой рамой, четырьмя высокопроизводительными электрическими двигателями и емкостным аккумулятором.
Как перехватчик дронов находит и захватывает цель
JEDI Shahed Hunter получает данные с радиолокационных станций в автоматическом режиме. Это позволяет беспилотникам-перехватчикам быстрее входить в зону нахождения цели и оперативно ее уничтожать.
Координацию полета, связь и точность использования обеспечивает наземная станция управления. JEDI Shahed Hunter может автоматически захватывать и наводиться на цель. Кроме того, он оснащен дневной и тепловизионной камерами, что позволяет выполнять задачи днем и ночью.
Этот дрон может прикрывать небо от вражеских беспилотников в радиусе до 40 км.
Ранее сообщалось, что ВСУ сбили новый редкий дрон России «Клин».
Напомним, по информации Reuters, две страны заинтересовались украинскими дронами-перехватчиками.