В Украине создали новый уникальный перехватчик дронов: что о нем известно

Украина запускает в производство скоростные дроны-перехватчики JEDI Shahed Hunter.

Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Дрон-перехватчик JEDI Shahed Hunter / © Минобороны Украины

Силы обороны Украины получили новые скоростные перехватчики украинского производства JEDI Shahed Hunter.

Что о них известно, рассказали в Минобороны.

Технические характеристики JEDI Shahed Hunter

  • Вертикальный взлет

  • Масса — 4 кг

  • Скорость более 350 км/ч и возможность подняться на высоту до 6 км.

  • Дневная и тепловизионная камеры для круглосуточной работы

JEDI Shahed Hunter — воздушный беспилотник коптерного типа. Оснащен легкой и крепкой рамой, четырьмя высокопроизводительными электрическими двигателями и емкостным аккумулятором.

Как перехватчик дронов находит и захватывает цель

JEDI Shahed Hunter получает данные с радиолокационных станций в автоматическом режиме. Это позволяет беспилотникам-перехватчикам быстрее входить в зону нахождения цели и оперативно ее уничтожать.

Координацию полета, связь и точность использования обеспечивает наземная станция управления. JEDI Shahed Hunter может автоматически захватывать и наводиться на цель. Кроме того, он оснащен дневной и тепловизионной камерами, что позволяет выполнять задачи днем и ночью.

Этот дрон может прикрывать небо от вражеских беспилотников в радиусе до 40 км.

Ранее сообщалось, что ВСУ сбили новый редкий дрон России «Клин».

Напомним, по информации Reuters, две страны заинтересовались украинскими дронами-перехватчиками.

