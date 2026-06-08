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В Украине создали перехватчики, на 95% автономно сбивающие «шахеды»: где они
В Украине разработали и успешно протестировали в боевых условиях уникальные дроны-перехватчики нового поколения.
Украинские разработчики создали новейшую технологию, автоматизирующую 95% процесса перехвата вражеских беспилотников.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.
«Участник Brave1 создал технологию, которая автоматизирует 95% всего процесса перехвата — от запуска дрона до уничтожения Shahed», — отметил Федоров.
По его словам, разработка успешно прошла боевое испытание в Харьковской области.
Как работает технология
Оператор видит движение целей в реальном времени, выбирает цель и дает команду на поражение. Далее система самостоятельно ведет дрон к цели, автономно распознает и наводится на Shahed.
Разработку создал один из участников оборонного кластера Brave1. По словам Федорова, производитель смог пройти путь от прототипа к успешному боевому применению менее чем за год.
«Автономность — одно из ключевых направлений развития современной ПВО. Такие технологии позволяют быстрее реагировать на массированные атаки и более эффективно защищать украинские города», — подытожил министр.
Ранее главком ВСУ Сырский рассказал, что Россия планирует довести долю реактивных дронов до 50%.
Напомним, в Хмельницкой области взорвался украинский дрон-перехватчик, в результате чего двое военных погибли.