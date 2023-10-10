В Украине создали рацию, которую россияне не могут заглушить: что в ней особенного

Враг постоянно использует средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия Силам обороны. Чтобы украинские военные всегда имели связь и эффективно координировали работу подразделений, украинские разработчики создали радиостанцию "Himera".

Об этом рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.

По его словам, это уникальная технология, которая работает под вражеским РЭБом. Россияне не могут заблокировать сигналы рации и расшифровать его. Разработка держит заряд до 4 дней.

Рация-неведимка/Фото: Telegram — Михаил Федоров (Fedorov)

Также рацию можно интегрировать в систему ситуационной осведомленности или использовать как GPS-маяк. Федоров говорит, что это поможет в поиске и эвакуации воинов. Управление радиостанциями можно просто через приложение в телефоне.

"Убежден, что в скором времени на фронте будет еще больше таких раций. Himera стала лучшим defense-tech стартапом ИТ Арены 2023 и получила 10 тысяч долларов на масштабирование и развитие продукта", — добавил глава Минцифры.

Напомним, ранее Федоров рассказал, что украинцы разработали плащ-невидимку для сил обороны, который будет защищать от российских тепловизоров и дронов с тепловизионными камерами. Его создали разработчики платформы Brave1.

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