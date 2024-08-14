Украина создала буферную зону в Курской области: для чего она нужна

Украина создала "буферную (санитарную) зону" на Курщине, к которой будут иметь доступ МККК, ООН и другие международные организации для гуманитарной помощи.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Президент провел совещание, на котором обсуждали ситуацию в Курской области, в частности, создание военных комендатур в этом регионе.

"Обсудили ключевые вопросы. Безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур", – написал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина защищает себя и свои приграничные громады, одновременно активно действуя на российской территории, строго соблюдая международные конвенции и гуманитарное право.

В свою очередь уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что на совещании под председательством Зеленского обсуждали стабилизационные мероприятия в Курской области. Лубинец отметил, что Украина, согласно статье 51 Устава ООН, не только имеет право на самооборону, но и должна соблюдать международные нормы.

В рамках этих мер была создана "буферная (санитарная) зона" в Курской области, относительно которой обсуждали вопросы доступа туда международных организаций для гуманитарной помощи. В "буферной зоне" будут обеспечивать поставки продовольствия, медикаментов и других необходимых предметов для гражданского населения.

Напомним, вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщала, что Силы обороны создают зону безопасности на территории России, прилегающей к украинским границам. Планируется также открытие гуманитарных коридоров в Курской области для эвакуации гражданских лиц как в сторону России, так и в сторону Украины.

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