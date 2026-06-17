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- Украина
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В Украине создана новая ракета DART: ее главное преимущество — устойчивость к враждебному РЭБ
Украинская компания разработала новую ракету DART, которую можно запускать с аэростатов на большой высоте – среди ключевых особенностей системы называют устойчивость к радиоэлектронной борьбе противника.
В Украине представили новую отечественную разработку для нужд обороны — ракету DART, созданную компанией Center of Innovative Technologies Program.
О появлении новой системы сообщило профильное издание Militarnyi .
Особенностью ракеты является ее запуск из стратосферных аэростатов на высоте от 12 до 18 км. Такой подход позволяет значительно усложнить обнаружение системы и повышает эффективность применения в условиях современной войны.
Разработчики отмечают, что DART создана с учетом противодействия средствам радиоэлектронной борьбы, активно использующимся Россия на фронте. Благодаря этому, система должна сохранять работоспособность даже в условиях активного подавления сигналов.
В настоящее время новая украинская ракета проходит этапы подготовки к дальнейшей сертификации и потенциальному внедрению в сектор обороны. Появление таких технологий показывает, что украинский defense-tech сектор продолжает активно развивать собственные инновационные решения.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина продолжает получать от международных партнеров ракеты для ПВО Patriot.
Напомним, в Воздушных силах откровенно признали, что ПВО начала сбивать меньше баллистики.