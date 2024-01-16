В Украине создают единый аналитический центр видеонаблюдения: как он будет работать

Будет создана платформа, к которой планируется подключить те камеры, которые работают в учебных заведениях.

В Украине создается единый аналитический инструмент обеспечения публичной безопасности. К нему будут подключены камеры наблюдения в учебных заведениях и на дорогах.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил заместитель главы МВД Леонид Тимченко.

"В первую очередь хочу отметить, что создается единый аналитический инструмент для обеспечения публичной безопасности. Мы говорим о том, что на указанную платформу будут подключены камеры наблюдения, которые сейчас находятся на автодорогах государственного значения, а также камеры, работающие сейчас в безопасных городах», — подчеркнул Леонид Тимченко.

Он также добавил, что к указанной платформе планируется подключить те камеры, которые работают в учебных заведениях.

“Как вы знаете, на дорогах используются камеры для фиксации превышения скорости, а также для фиксации проезда на красный свет. Также эти камеры фиксируют проезд по полосе общественного транспорта. Количество таких камер будет увеличиваться. Камеры будут добавляться там, где более высока концентрация дорожно-транспортных происшествий. Этот процесс интеграции различных камер в единую систему должен был быть завершен еще до конца 2022 года. Война приостановила эти процессы”, – добавил Тимченко.

Отметим, что на 1000 человек в Киеве установлены две камеры. В то время как в Риме на такое же количество человек есть четыре камеры видеонаблюдения, в Стамбуле и Берлине – по семь камер, в Лондоне – 13.

Напомним, что трое депутатов Киевсовета предстанут перед судом за уклонение от военной службы.

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