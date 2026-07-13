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- Украина
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В Украине создают новый род войск: кто войдет и возглавит
Новый отдельный род сил ВСУ, который возглавит бригадный генерал Дмитрий Волошин, объединит наиболее опытные штурмовые подразделения и технику для оперативного реагирования на угрозы и проведение контрнаступлений.
В составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины создаются Объединенные силы быстрого реагирования. Они будут отдельным родом сил ВСУ, предназначенным для быстрого реагирования на угрозы и решительных действий по важнейшим направлениям.
Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховой в комментарии LIGA.net.
«ВСУ учитывают все меняющиеся вызовы войны, наращивают боевые способности для повышения устойчивости обороны и ведения активных наступательных действий», — отметил Лиховой.
Объединенные силы быстрого реагирования возглавит бригадный генерал Дмитрий Волошин. Офицер нового поколения, достойно зарекомендовавший себя как командир 8-го корпуса ДШУ, имеет положительные отзывы коллег и подчиненных.
Назначением ОСБР будет не постоянное содержание участков фронта, а оперативное реагирование на угрозы, усиление группировок войск, а также проведение наступательных и контрнаступательных действий.
«Эти мобильные и действенные силы будут одним из ключевых элементов повышения наступательного потенциала нашей армии, ведь будут применяться там, где это наиболее необходимо», — отметил представитель.
В Генштабе добавили, что в состав Объединенных сил быстрого реагирования намерены включить командование, а также определенное количество отдельных штурмовых бригад, полков, батальонов. В ОСБР также будут входить подразделения беспилотных систем, артиллерийские подразделения и необходимый комплект частей поддержки, обеспечения и обслуживания.
В то же время, основу нового рода сил ВСУ составят подразделения, которые уже выполняют боевые задания.
«Речь идет о возведении в единый род сил наиболее боеспособных воинских частей с опытом наступательных действий. Это позволит сформировать качественно новый инструмент быстрого реагирования», — добавили в Генштабе.
Такой шаг должен повысить уровень подготовки к ведению высокоинтенсивных боевых действий и восстановление боеспособности войск, создание резервов. Речь идет также о качественном отборе и добровольном наборе наиболее мотивированных и подготовленных военнослужащих.
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