В Украине создают реестр женщин-военнообязанных — Жданов

В Украине как в довоенное время, так и во время войны, женщины могли и получают боевые специальности.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Мы выровняли гендерное право. И сегодня женщины имеют полное право на добровольной основе подписывать контракт и получать любые военные специальности, позволяющие осваивать их физические возможности. Механиком-водителем женщина может быть. А вот заряжающим, я, например, сильно сомневаюсь, это тяжелая физическая работа (47 кг снаряд)", — сказал Жданов

Он также добавил, что в Украине женщины служат, а также обучаются в военных училищах. Жданов сообщил, что сейчас создают реестр женщин-военнообязанных

"Его создание переносят с 1 октября на 1 января в связи с необходимостью поправок в законе. Уменьшено количество военно-учетных специальностей для женщин. было предложение сделать их на добровольной основе. Женщина может становиться на учет, может не становиться. Конечно, это должна давать какие-либо привилегии и мотивацию для того, чтобы женщины становились на учет", — добавил эксперт.

Напомним, Жданов назвал даты, когда может быть нанесен массированный ракетный удар по Украине.

Военный эксперт Владислав Селезнев говорит, что у россиян нет ресурса на День Независимости, 24 августа, нанести массированный удар по украинским городам.

Как сообщалось, россияне накапливают ракеты ко Дню Независимости, везут даже из Улан-Удэ. Политолог объяснил, чего следует опасаться.

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