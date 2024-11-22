В Украине создают штабы ПВО: первый уже работает в Киеве — источники в Генштабе

Штаб противовоздушной обороны в украинской столице был создан 19 ноября.
В Украине начали создавать штабы противовоздушной обороны, первый уже работает в Киеве.
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ
По информации собеседников издания, штаб противовоздушной обороны в Киеве был создан 19 ноября.
Такие же структуры должны появиться в ближайшее время в двух областях – Сумской и Харьковской.
Какие задачи будут выполнять штабы ПВО, источники не уточнили.
Кроме того, из тех же источников стало известно, что до конца ноября 2024 г. в Вооруженных силах Украины будет представлена концепция реформирования украинской армии, которая перейдет на систему "корпус-бригада".
Напомним, в пятницу, 22 ноября, стало известно, что Канада передала Украине систему ПВО NASAMS стоимостью более 300 миллионов долларов США.
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