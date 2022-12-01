В Украине спишут кредиты на авто и жилье, разрушенные войной

Верховная Рада поддержала во втором чтении №7441-1, что предусматривает списание кредитов на жилье и авто, которые были повреждены или разрушены во время войны.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Приостановление выплат по кредитам

Физлица-заемщики кредитов на движимое/недвижимое имущество, которое из-за войны:

оказалось на временно оккупированной территории или на территории активных боевых действий

поврежденное или уничтоженное в результате военных действий, при наличии подтверждающих документов могут получить у кредитора приостановление платежей по кредиту.

Списание кредита на жилье

На списание задолженности имеют право заемщики, у которых:

недвижимость уничтожена в результате войны.

Ко второму чтению убрали ограничения по площади недвижимого имущества (квартира, жилой дом). Но оно должно по состоянию на 23 февраля 2022 г. быть единственным местом проживания семьи заемщика;

по состоянию на 23 февраля отсутствует просроченная задолженность по такому договору;

целью получения кредита согласно договору является приобретение, реконструкция или строительство такого недвижимого имущества или приобретение такого автомобиля.

Кредитор в таком случае получает право на компенсацию гражданам Украины за имущество уничтоженное в результате вооруженной агрессии РФ. Размер такой компенсации не может превышать основную сумму кредита заемщика.

Другие убытки кредитора, например неполученные проценты, являются упущенной выгодой и могут быть возмещены в соответствии с законодательством за счет государства-агрессора.

Ссуды на автомобиле

Аннулирование задолженности возможно для:

уничтоженных авто, тоже прибрали ко второму чтению ограничения по двигателю. Но по состоянию на 23 февраля 2022 года должно быть единственным автомобилем в семье заемщика;

по состоянию на 23 февраля 2022 задолженность по такому договору не была просрочена на более чем 7 дней;

"Срок подачи заявок – период действия в Украине военного положения + 3 месяца после дня его прекращения. Под каждый кейс заемщики должны в тот или иной момент предоставить кредитору подтверждающие документы", — сообщил нардеп.

Ранее Кабмин внес в Совет законопроекты о новом порядке растаможки авто.

Напомним, в Польше украинцы все чаще берут кредиты – больше всего на жилье.

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