В Украине срочную службу хотят заменить на обучение: что об этом известно

В Украине срочную службу хотят заменить на обучение. Продлится он три месяца. К этому сроку также прилагается двухмесячная профессиональная подготовка.

Об этом в интервью "Українським новинам" рассказал заместитель председателя комитета Совета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев.

Как отмечается, ранее был анонс относительно того, что депутатов должны отправлять на обучение вместе с воюющими людьми.

“Если я не ошибаюсь, то этот анонс был в разрезе той нормы, которая сейчас есть в законопроекте о мобилизации по обучению. То есть сейчас меняются вообще подходы к срочной службе. Есть предложение сменить срочную службу 12-18 месяцев, которая сейчас у нас есть, на подготовку трехмесячных, плюс 2 месяца на профессиональную подготовку. То есть базовый курс 3 месяца плюс 2 месяца на профессиональную подготовку. Но сделать это обязательно для всех, кто подпадает под определенный возраст, в том числе и для депутатов. Позиция такова, что в нашей стране, у которой есть такой агрессивный сосед, нужно, чтобы все имели базовые навыки защиты себя, семьи и своей Родины”, — рассказал Егор Чернев.

Он также подчеркнул, что все мужчины мобилизационного возраста должны пройти базовую подготовку.

Напомним, что Рада отдельно голосовала законопроект по уменьшению призывного возраста с 27 до 25, но документ до сих пор не подписан.

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