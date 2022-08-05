В Украине стает все больше случаев COVID-19: глава Минздрава призвал делать второй бустер

На сегодняшний день в Украине фиксируется постепенный, незначительный, но рост количества случаев заболевания коронавирусом. Поэтому гражданам стоит пересмотреть свой вакцинальный статус и сделать недостающую прививку или бустерную дозу.

Так, глава Минздрава Виктор Ляшко напомнил, что ведомство создало возможность получить вторую бустерную дозу вакцины против COVID-19 для некоторых категорий людей.

Об этом министр заявил в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах 5 августа.

"COVID никуда не делся и мы в Украине фиксируем постепенный, незначительный, но рост количества случаев коронавирусной болезни. За предыдущую неделю зарегистрировано 2800 случаев. Неделей ранее было 2030 случаев, еще неделю назад — 1800", — проинформировал Ляшко.

В то же время он сообщил, что количество загруженности больничных коек пока некритическое. Так, заполнено всего 4% общего фонда.

Министр призвал всех соблюдать противоэпидемические нормы, пересмотреть свой вакцинальный статус и в случае необходимости сделать либо первую, либо вторую прививку, либо бустерную дозу вакцины.

"Также Министерство здравоохранения, учитывая рекомендации европейского региона, сделало возможность сделать и второй бустер. То есть для пожилых людей, для людей с болезнями, которые значительно снижают иммунный ответ организма, сегодня можно прийти и вакцинироваться дополнительной бустерной прививкой против COVID", – рассказал глава Минздрава.

Он добавил, что вакцины в Украине есть, как и доступность к ним на большинстве территорий государства.

"Я не могу сейчас гарантировать, что это можно сделать на территориях, где Россия пытается установить оккупационный режим, поскольку там с начала войны ни разу не был открыт гуманитарный коридор. И мы не можем ввезти лекарственные средства на эту территорию", — заметил Ляшко.

Напомним, Минздрав от 19 июля позволил вводить вторую бустерную дозу вакцины против COVID-19. Узнайте, сколько действует, кто может получить и какой вакциной делать прививку.

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