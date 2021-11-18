В Украине стало больше "красных" и "желтых" областей: в каких регионах ослабили карантин, а где усилили

В Украине стало больше "красных" и "желтых" областей: в каких регионах ослабили карантин, а где усилили

С 18 ноября Винницкая область перешла в "красную" зону карантина.

В Украине по состоянию на 18 ноября "красной" зоне эпидемической опасности соответствуют 18 областей и город Киев. Еще три области в "оранжевой" зоне и три в "желтой".

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Согласно статистике, в связи с повышенным коэффициентом выявления случаев инфицирования, высоким уровнем госпитализаций и загруженностью кроватей с кислородом в "красную" зону карантина относятся: г. Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

К "оранжевой" зоне относятся — Закарпатская, Полтавская, Харьковская. "Желтых" стало больше – Кировоградская, Тернопольская и Черновицкая области.

Как сообщалось, ученые Института молекулярной биологии и генетики провели исследование и выявили 11 разных вариантов штамма "Дельта" в Украине. Они происходят из США, Великобритании и других стран Европы, а также из Африки. Исследование было проведено по заказу Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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