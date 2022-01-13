В Украине стало больше "оранжевых" зон: где ухудшилась COVID-ситуация

В Украине стало больше "оранжевых" зон: где ухудшилась COVID-ситуация

В Украине сейчас три "оранжевых" области.

В Украине по состоянию на 13 января уже три области находятся в "оранжевой" зоне карантина.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Минздрава.

Так, к "оранжевой" зоне, где находились Сумска и Херсонская области, добавилась сегодня еще Ивано-Франковская область. В регионе зафиксировали превышение коэффициента выявления случаев инфицирования – за нормы до 20% там 22,1%.

Между тем в "оранжевых" Сумской и Херсонской областях продолжают расти коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом и динамика уровня госпитализаций больных соответственно.

А вот в Днепропетровской области несколько дней подряд уровень заболеваемости коронавирусом соответствует показателям "зеленой" зоны. Впрочем, официального решения о выводе региона из "желтой" зоны нет.

Остальные регионы Украины находятся в "желтой" зоне карантина.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 13 января 2022 года зафиксировано 10 046 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умер 191 человек, 7 202 пациента выздоровели.

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