В Украине стало больше желающих вакцинироваться от COVID-19: Радуцкий сообщил, когда может быть ажиотаж

В Украине стало больше желающих вакцинироваться от COVID-19: Радуцкий сообщил, когда может быть ажиотаж

Количество украинцев, которые хотят вакцинироваться, выросло по сравнению с 2020 годом.

В Украине стало больше людей, желающих вакцинироваться от коронавируса. Одним из стимулов иммунизации для украинцев может стать и то, что ЕС разрешит въезд с украинскими "ковидными" сертификатами.

Об этом рассказал нардеп от "Слуги народа", глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, пишет 24 Канал.

По его данным, в конце 2020 года прививаться были готовы до 43% украинцев. В 2021 году таких людей стало уже более 50%.

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"Это очень хорошие цифры, но хотелось бы 70% или 80%, как в цивилизованных странах. Растет доверие к Министерству здравоохранения. Евросоюз нам упрекал, что надо мощнее вести рекламную кампанию. Обсудили и сошлись во мнении, что как только ЕС начнет признавать сертификаты вакцинации, то желающих будет больше", — высказался Радуцкий.

Вместе с тем он пояснил, что в СМИ и в соцсетях антивакцинальная кампания мощнее, чем прививочная. И такая тенденция, как он добавил, есть не только в Украине.

Как сообщалось, в Минздраве заявили, что COVID-сертификаты в Украине в будущем могут использовать внутри страны во время локдаунов. Благодаря этому документу украинцы будут иметь доступ ко всем услугам.

ТСН.ua расспросил о COVID-сертификатах в проектного менеджера в Министерстве цифровой трансформации Екатерины Черногоренко и в Министерстве здравоохранения Украины. Что это за сертификат и пустят ли с ним в Европу — читайте в нашем материале.

Напомним, ученые из университета Вашингтона в Сент-Луисе в новом исследовании выяснили, какие вакцины могут годами защищать от коронавируса. Подробно об этом читайте здесь.

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