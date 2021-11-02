В Украине стало меньше людей, которые поддерживают жесткий карантин — опрос "Рейтинга"

В Украине стало меньше людей, которые поддерживают жесткий карантин — опрос "Рейтинга"

54% украинцев поддерживают введение жестких карантинных ограничений.

Жесткий карантин в Украине в случае увеличения заболеваемости COVID-19 сейчас поддерживает меньше граждан по сравнению с весной.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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Так, поддерживают введение локдауна 54% (в апреле – 65%), не поддерживают – 44%. Последних относительно больше среди жителей Востока, населения среднего возраста.

Кроме того, 36% опрошенных ответили, что уже вакцинировались (первая или вторая прививка), еще 18% сказали, что готовы привиться, 43% – не готовы.

Опрос проходил только среди взрослого населения Украины, тогда как официальная статистика количества вакцинированных выводится среди всего населения. По сравнению с июлем этого года лояльность к вакцинации возросла. Относительно больше тех, кто не хочет делать прививки, среди молодых респондентов.

Аудитория: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0. Сроки проведения: 21–23 октября 2021 года.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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