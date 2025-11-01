ТСН в социальных сетях

Украина
1679
1 мин

В Украине станет бесплатной часть поездок по железной дороге — Зеленский

Каждый пассажир «Укрзализныци» сможет выбрать железнодорожные маршруты, которыми желает бесплатно пользоваться, в пределах Украины.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Поезд "Укрзализныци"

Поезд "Укрзализныци" / © Укрзализныця

В Украине начнет работу специальная программа транспортной поддержки, которая будет предусматривать бесплатный проезд по железной дороге для всех украинцев на расстоянии 3000 км.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в субботу, 1 ноября.

«Я поручил проработать специальную программу транспортной поддержки для всех украинцев, и есть уже предложения от „Укрзализныци“ — УЗ-3000. Три тысячи километров, чтобы каждый смог бесплатно в пределах Украины выбрать железнодорожные маршруты: Львов — Киев, Киев — Днепр, любые другие», — отметил он.

По словам президента, эта программа сейчас прорабатывается.

«Поскольку наше государство поддерживает сферу пассажирских перевозок, компания [„Укрзалізниця“] должна дать ощутимый ответ людям — средства, которые используются, реально служат обществу», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в этом же обращении президент Зеленский анонсировал новую программу зимней поддержки, которая начнет работать с декабря 2025 года.

