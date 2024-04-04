В Украине станет прохладно, температура опустится до минусовой: погода 5 апреля

В пятницу, 5 апреля, в Украине будет прохладно. Местами в регионах ночью будут фиксировать "минус". Впрочем, днем в некоторых регионах согреет до +20°.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине облачно с прояснениями. На западе, в Одесской, Винницкой и Житомирской областях – небольшой дождь. Осадки также будут в Карпатах и Закарпатье. На остальной территории Украины будет сухая погода. Ветер юго-западный – 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью в большинстве областей будет 1-6° тепла. Впрочем, на севере ночь будет прохладной – местами 0-2° мороза. Днем температура поднимется до 11-16° тепла. Теплее в течение суток будет в Закарпатье и на юге: ночью +4 — 9 °, а днем +15-20 °.

На высокогорье Карпат в пятницу будет идти дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью будет около 0°, а днем 2-7° тепла.

Погода в Киеве

В Киевской области 5 апреля будет бесполезно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Скорость юго-западного ветра – 5-10 м/с.

В Киевской области температура воздуха ночью будет от +3 ° до -2 °, а днем столбики термометров покажут +11-16 °. В Киеве столбики термометров ночью покажут 0-2° тепла, днем 13-15° тепла.

Как сообщалось, в следующие выходные пыль из Сахары снова накроет Европу. Так, в воскресенье, 7 апреля, пыль из Африки достигнет, в частности, северо-западной части Украины.

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