В Украине станет теплее, но дожди не прекращаются: прогноз погоды на 8 апреля

В Карпатах есть вероятность схода лавин.
В субботу, 8 апреля, в Украине будет дождливая, а местами — снеговая погода. Станет чуть теплее. В областях будет облачно.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В Украине временами небольшой дождь. В большинстве западных областей и в Одесской области ночью без существенных осадков, но утром — туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
В большинстве регионов ночью будет 3-8 градусов тепла, а на западе прогнозируют около 0 градусов. Днем воздух прогреется до +10-15°. Только в западных областях прохладнее – 6-11° тепла.
Прогноз погоды в Киевской области
В регионе будет облачно, а также дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Ночью в области синоптики прогнозируют 3-8° тепла, а днем – 10-15°. В Киеве ночью столбики термометров покажут 4-6 градусов тепла, а днем +11-13 градусов.
Погода в Карпатах
В Карпатах синоптики обещают небольшой снег. В регионе температура воздуха ночью 1-6° мороза, а днем от -1° до +4°.
Также в Украинских Карпатах возможно сход лавин. Значительная снеголавинная опасность в связи со снегопадами находится на высокогорье Прикарпатья и восточной части Закарпатья. Между тем, умеренная снеголавинная опасность — в горах западной и центральной части Закарпатской области.
"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", предупреждают спасатели.
Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что в апреле погода будет прохладной и богатой осадками. В первые десять дней ожидаются дожди, снег и заморозки. Вторая декада будет немного теплее, осадков станет меньше, но высокие плюсовые температуры не прогнозируются.
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