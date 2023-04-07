В Украине станет теплее, но дожди не прекращаются: прогноз погоды на 8 апреля

В Карпатах есть вероятность схода лавин.

В субботу, 8 апреля, в Украине будет дождливая, а местами — снеговая погода. Станет чуть теплее. В областях будет облачно.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине временами небольшой дождь. В большинстве западных областей и в Одесской области ночью без существенных осадков, но утром — туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В большинстве регионов ночью будет 3-8 градусов тепла, а на западе прогнозируют около 0 градусов. Днем воздух прогреется до +10-15°. Только в западных областях прохладнее – 6-11° тепла.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В регионе будет облачно, а также дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью в области синоптики прогнозируют 3-8° тепла, а днем – 10-15°. В Киеве ночью столбики термометров покажут 4-6 градусов тепла, а днем +11-13 градусов.

Погода в Карпатах

В Карпатах синоптики обещают небольшой снег. В регионе температура воздуха ночью 1-6° мороза, а днем от -1° до +4°.

Также в Украинских Карпатах возможно сход лавин. Значительная снеголавинная опасность в связи со снегопадами находится на высокогорье Прикарпатья и восточной части Закарпатья. Между тем, умеренная снеголавинная опасность — в горах западной и центральной части Закарпатской области.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", предупреждают спасатели.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что в апреле погода будет прохладной и богатой осадками. В первые десять дней ожидаются дожди, снег и заморозки. Вторая декада будет немного теплее, осадков станет меньше, но высокие плюсовые температуры не прогнозируются.

Читайте также:

Перезимовать весну: запад страны засыпает снегом и прогнозы неутешительны