В Украине станет значительно теплее: где и когда ожидать до +20 градусов

Потепление / © ТСН.ua

В первые дни мая в Украине ожидается смена воздушных потоков, что принесет постепенное повышение температуры и прекращение заморозков в большинстве регионов.

Об этом в интервью «24 Каналу» сообщила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По словам синоптика, уже в ночь на 1 мая заморозки в воздухе не прогнозируются — они останутся только на поверхности почвы. Температура ночью составит +1…+6 градусов, а днем воздух прогреется до +8…+13 градусов. На Закарпатье и в южных областях будет теплее — от +11 до +16 градусов.

Синоптик добавила, что тенденция к повышению температуры сохранится 2-3 мая благодаря изменению воздушных потоков на южные и юго-западные.

«Дневные максимумы также уже будут более комфортны, потому что именно 2-3 мая воздушные потоки начнут меняться на южные и юго-западные. Это означает, что начнет поступать немного более теплая воздушная масса. В дневные часы пригреет до +11…+17 градусов. Это уже весенняя и комфортная температура», — отметила Наталья Птуха.

Согласно прогнозу, с 3 мая заморозки могут полностью прекратиться. В западных регионах дневная температура местами будет достигать +15…+20 градусов, в то время как на востоке будет оставаться прохладнее — в пределах +7…+13 градусов.

Осадки в этот период будут минимальными: лишь 3 мая возможны дожди в восточных и юго-восточных областях, на остальной территории сохранится сухая погода.

Погода в Украине — последние новости

В ближайшие трое суток в Киевской области ожидаются сильные заморозки до 0-3° и дневная температура в пределах 8-13° тепла. Из-за опасных метеорологических явлений в регионе введен оранжевый уровень опасности.

А во Львовской области объявили самый высокий — красный — уровень опасности из-за экстремальных заморозков. В ближайшие дни ожидается сильный мороз до -8°.

Ранее мы писали, что завершение апреля в Украине принесет дожди и холодный воздух, но май начнется с приятных перемен. В некоторых регионах температура поднимется до +20 градусов.

