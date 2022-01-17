В Украине стартовал благотворительный марафон, который поможет детям сделать первый шаг к профессии

Десять лет фонд Игоря Палицы "Тільки разом" помогает детям Волыни.

Осуществить детские мечты и помочь украинским детям реализовать свои способности призванный всеукраинский "Марафон Здійснення Мрій" , стартовавший сегодня. Акция при поддержке Фонда Игоря Палицы "Тільки разом" обещает стать масштабным явлением в жизни страны, объединяющей украинцев вокруг общих ценностей.

Как отмечают организаторы, уже 10 лет Фонд Игоря Палицы "Тільки разом" помогает детям Волыни найти свой путь в жизни, определить будущую профессию и реализовать свои проекты. Теперь опыт будет распространен на всю Украину.

"Мы — нация одаренных людей. И искренне хочется, чтобы талант каждого работал на сильное государство, на процветающее будущее нашего общества. Где бы каждый занимался своим делом. Общества, в котором труд человека станет элементом экономического развития страны, а не способом выжить в нем. Только вместе мы дадим нашим детям веру в их будущее!", — рассказала руководитель Фонда Екатерина Шкледа.

Для участия в акции дети или их родители должны оставить заявку на Zdiisnyty.mriiu@gmail.com или на странице Марафона. В заявке должен быть рассказ о мечте, для чего нужна та или иная вещь/услуга, а также фото или видео. Чем подробнее и ярче будет рассказ о том, как осуществление мечты поможет раскрыть свой талант, приблизиться к получению любимой профессии в будущем, самосовершенствоваться, тем больше шансов, что она будет осуществлена.

"О чем речь? К сожалению, в Украине много семей, у которых финансовые возможности ограничены. В этих семьях растут чрезвычайно талантливые детки, которые, например, увлекаются рисованием, мечтают заниматься музыкой, овладевать компьютерными технологиями, узнавать что-то новое. Но не всегда родители способны приобрести ребенку музыкальный инструмент, краски, наборы для творчества или, например, микроскоп, если ребенок мечтает стать вирусологом и преодолевать будущие эпидемии. речь не идет о приобретении ноутбуков или какой-либо техники, если она не связана с будущей профессией. Но если, например, ребенок мечтает заниматься фотодизайном, качественный лицензионный Photoshop он может получить", — отметила Екатерина Шкледа.

Фонд реализует свои проекты уже более 10 лет. Среди направлений деятельности Фонда – реализация проектов в области здравоохранения, стимулирование развития образования и науки (фонд регулярно поощряет научные, творческие и спортивные достижения учащихся и студентов), поддержка развития спорта, в том числе детского. В частности, в этом году по инициативе Фонда прошел первый Всеукраинский детский футбольный турнир "Кубок единения-2021". Особое внимание Фонд уделяет программам материальной и юридической помощи людям, нуждающимся в этом. Учредитель Фонда — народный депутат Украины, председатель политической партии "За Будущее" Игорь Палица.