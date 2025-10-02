- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 89
- Время на прочтение
- 2 мин
В Украине стартовал эпидсезон ОРВИ: какая болезнь самая опасная
В конце сентября в Украине начался новый эпидемический сезон заболевания гриппом, COVID-19 и других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), который продлится до мая 2026 года.
В Украине начался эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). В этот период традиционно наблюдается рост количества случаев респираторных инфекций с последующим прогнозируемым превышением эпидемического порога.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
Грипп среди респираторных болезней наиболее опасный: он чаще приводит к тяжелым осложнениям и может иметь летальные последствия. В этом сезоне, как и в предыдущие, ожидается циркуляция вирусов гриппа А не субтипированный, А (H1)pdm09, А (H3) и В.
Ежегодно в холодный период растет количество случаев респираторных заболеваний. Это обусловлено несколькими факторами:
люди больше времени проводят в закрытых помещениях в тесном контакте
из-за сухого воздуха в отапливаемых комнатах слизистая дыхательных путей высушивается и становится более уязвимой к вирусам
с наступлением холодов снижается двигательная активность и уменьшается влияние солнечного света, что также влияет на иммунитет
Простые профилактические меры
Кроме вакцинации, важными остаются ежедневные действия, снижающие риск заражения и распространения инфекций:
регулярно мойте руки с мылом не менее 30 секунд
используйте защитную маску в местах скопления людей и соблюдайте дистанцию
проветривайте помещение и делайте влажную уборку
прикрывайте рот и нос салфеткой или локтем во время кашля и чихания
оставайтесь дома, если заболели, или используйте маску, если вам нужно контактировать с другими
Ранее сообщалось, что в Украине снова распространяется коронавирус. Пока нет оснований для карантина ни в одной области Украины.
Больше читайте по ссылке: COVID-19 возвращается — как лечить: главные тезисы от инфекциониста Ольги Голубовской.