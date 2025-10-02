В Украине стартовал эпидсезон ОРВИ: какая болезнь самая опасная

В ЦОЗ грипп назвали наиболее опасным среди ОРВИ, ведь это заболевание чаще способно повлечь тяжелые осложнения и иметь летальные последствия. / © Pixabay

Реклама

В Украине начался эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). В этот период традиционно наблюдается рост количества случаев респираторных инфекций с последующим прогнозируемым превышением эпидемического порога.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Грипп среди респираторных болезней наиболее опасный: он чаще приводит к тяжелым осложнениям и может иметь летальные последствия. В этом сезоне, как и в предыдущие, ожидается циркуляция вирусов гриппа А не субтипированный, А (H1)pdm09, А (H3) и В.

Реклама

Ежегодно в холодный период растет количество случаев респираторных заболеваний. Это обусловлено несколькими факторами:

люди больше времени проводят в закрытых помещениях в тесном контакте

из-за сухого воздуха в отапливаемых комнатах слизистая дыхательных путей высушивается и становится более уязвимой к вирусам

с наступлением холодов снижается двигательная активность и уменьшается влияние солнечного света, что также влияет на иммунитет

Простые профилактические меры

Кроме вакцинации, важными остаются ежедневные действия, снижающие риск заражения и распространения инфекций:

регулярно мойте руки с мылом не менее 30 секунд

используйте защитную маску в местах скопления людей и соблюдайте дистанцию

проветривайте помещение и делайте влажную уборку

прикрывайте рот и нос салфеткой или локтем во время кашля и чихания

оставайтесь дома, если заболели, или используйте маску, если вам нужно контактировать с другими

Ранее сообщалось, что в Украине снова распространяется коронавирус. Пока нет оснований для карантина ни в одной области Украины.

Больше читайте по ссылке: COVID-19 возвращается — как лечить: главные тезисы от инфекциониста Ольги Голубовской.