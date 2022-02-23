В Украине стартовал призыв резервистов: кого вызовут в военкоматы и куда отправят служить

В Украине стартовал призыв резервистов: кого вызовут в военкоматы и куда отправят служить

Максимальный срок службы – 1 год.

В Украине 23 февраля начинается призыв резервистов на военную службу в особый период по приказу президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщило командование Сухопутных войск ВСУ.

Призову будут подлежать резервисты с 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой, сержантский состав. Резервисты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которой они проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве.

В ВСУ объяснили, если, например, во время предыдущей службы военнослужащий был водителем-механиком в воинской части А0000, поэтому будут призывать его в эту же часть, на эту же военно-учетную специальность.

"Призыв начнется с сегодняшнего дня (23 февраля). Максимальный срок службы 1 год", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что за призванными резервистами будет сохраняться рабочее место и среднемесячная зарплата.

Кроме того, в ВСУ разъяснили, как должны сейчас действовать резервисты:

резервисты оперативного резерва должны самостоятельно явиться в свои воинские части или ТЦК и СП, по телефонному звонку или получив повестку для явки в свой ТЦК.

если резервист по тем или иным причинам, предусмотренным законом, не может быть призван, ему необходимо лично предоставить документы, подтверждающие это.

за неявку или игнорирование вызова предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Кто такие резервисты оперативного резерва:

это военнослужащие, которые освобождаются со срочной воинской службы, воинской службы по призыву во время мобилизации, на особый период,

это военнослужащие, которые по своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья пригодны к службе в военном резерве

это военнослужащие, которые отвечают установленным требованиям прохождения службы в военном резерве,

это военнослужащие, которые приобрели определенную военную учетную специальность.

"Согласно закону Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения военного учета", позволяет в течение суток призвать резервистов на военную службу в особый период без объявления мобилизации. Право объявить о таком призыве имеет президент Украины — верховный главнокомандующий ВСУ", — добавили в пресс-службе командования Сухопутных войск ВСУ.

Напомним, президент Владимир Зеленский сказал, что в Украине пока нет необходимости объявлять мобилизацию.

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