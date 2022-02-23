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В Украине стартовал призыв резервистов: кого вызовут в военкоматы и куда отправят служить

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В Украине стартовал призыв резервистов: кого вызовут в военкоматы и куда отправят служить

УНИАН

Максимальный срок службы – 1 год.

В Украине 23 февраля начинается призыв резервистов на военную службу в особый период по приказу президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщило командование Сухопутных войск ВСУ.

Призову будут подлежать резервисты с 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой, сержантский состав. Резервисты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которой они проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве.

В ВСУ объяснили, если, например, во время предыдущей службы военнослужащий был водителем-механиком в воинской части А0000, поэтому будут призывать его в эту же часть, на эту же военно-учетную специальность.

"Призыв начнется с сегодняшнего дня (23 февраля). Максимальный срок службы 1 год", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что за призванными резервистами будет сохраняться рабочее место и среднемесячная зарплата.

Кроме того, в ВСУ разъяснили, как должны сейчас действовать резервисты:

  • резервисты оперативного резерва должны самостоятельно явиться в свои воинские части или ТЦК и СП, по телефонному звонку или получив повестку для явки в свой ТЦК.
  • если резервист по тем или иным причинам, предусмотренным законом, не может быть призван, ему необходимо лично предоставить документы, подтверждающие это.
  • за неявку или игнорирование вызова предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Кто такие резервисты оперативного резерва:

  • это военнослужащие, которые освобождаются со срочной воинской службы, воинской службы по призыву во время мобилизации, на особый период,
  • это военнослужащие, которые по своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья пригодны к службе в военном резерве
  • это военнослужащие, которые отвечают установленным требованиям прохождения службы в военном резерве,
  • это военнослужащие, которые приобрели определенную военную учетную специальность.

"Согласно закону Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения военного учета", позволяет в течение суток призвать резервистов на военную службу в особый период без объявления мобилизации. Право объявить о таком призыве имеет президент Украины — верховный главнокомандующий ВСУ", — добавили в пресс-службе командования Сухопутных войск ВСУ.

Напомним, президент Владимир Зеленский сказал, что в Украине пока нет необходимости объявлять мобилизацию.

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