В Украине стартовал пятый этап вакцинации: Шмыгаль призвал всех украинцев сделать прививки

До конца лета у Украины есть договоренности на поставку 13 миллионов вакцин.
С сегодняшнего дня, 21 июля, в Украине начинается 5-й этап вакцинации против COVID-19. Все категории граждан, независимо от возраста и профессии, смогут получить вакцину. Чтобы защитить себя и близких нужно обратиться в центр вакцинации или пункт прививки.
Об этом во время заседания Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
В то же время он отметил, что для правительства остаются приоритетными такие группы, как медики, педагоги, социальные работники, военные, люди пожилого возраста и люди с сопутствующими заболеваниями. Поскольку именно эти группы в зоне высокого риска и наиболее уязвимые к COVID-19.
Шмыгаль также добавил, что на сегодняшний день в Украине сделано почти 4,3 миллиона прививок: почти 2,8 миллиона украинцев получили первую прививку, 1,5 миллиона — полностью завершили вакцинацию. Суммарно до конца лета у Украины есть договоренности на поставку 13 миллионов вакцин.
Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса.