В Украине стартовал "Скрининг здоровья": как пройти медосмотр и получить средства

Первыми приглашения получат родившиеся в первых числах года / © Associated Press

Уже с 31 января украинцы от 40 лет начнут получать в приложении «Дія» приглашения на прохождение бесплатного базового медобследования.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

Программа позволит украинцам в возрасте от 40 лет безвозмездно пройти базовое медобследование и на ранних этапах выявить сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и нарушения в состоянии психического здоровья. Все обследования можно будет пройти быстро и в одном месте без отдельных визитов к семейному врачу и поиску направлений.

Алгоритм действий

Каждый человек в возрасте от 40 лет получит приглашение на скрининг в приложении «Дія» — на 30-й день после своего дня рождения. Это касается всех украинцев от 40 лет и старше. После принятия приглашения необходимо заказать «Дія.Карта» в приложении или использовать свою, уже оформленную. Через 7 дней на нее поступят средства — 2 тысячи грн. Их можно будет использовать только для прохождения скрининга.

Тем, кто хочет пройти этот медосмотр, но не пользуется «Дією», алгоритм участия в скрининге другой.

Достаточно через 30 дней после дня рождения заказать пластиковую карту со специальным счетом в определенных банках (в настоящее время это ПриватБанк) и обратиться в ближайший ЦНАП. Там помогут подать заявку, подтвердить личность и указать специальный счет в банке. На него в течение 7 дней будут зачислены 2 тысячи грн. Дальше все будет работать так же, как и для пользователей «Дії»: выбираете медучреждение из утвержденного перечня и проходите комплексное обследование.

Национальная программа «Скрининг здоровья 40+» включает в себя доказательный перечень медицинских интервенций: анкетирование и оценку индивидуальных рисков, в частности, относительно сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа и состояния психического здоровья, физикальное обследование и лабораторные исследования, которые покажут работу сердца, сосудов и сосудов.

После прохождения скрининга человек получит индивидуальные рекомендации по образу жизни и здоровью. А в случае необходимости врач может сразу назначить определенные лекарства.

В Центре общественного здоровья объяснили, что после получения средств необходимо выбрать медицинское учреждение (оно может быть государственное, коммунальное или частное), в котором вам будет удобно пройти скрининг.

Для этого нужно:

зайти на сайт screening.moz.gov.ua

выбрать заведение на интерактивной карте

выбрать один из способов записи (сразу на сайте, нажав кнопку «Записаться на скрининг», позвонить в регистратуру выбранного заведения, прийти в заведение лично, через специальную вебформу на сайте медучреждения)

Оплата за предоставленные услуги производится после первого визита в рамках «Скрининга здоровья 40+». Средства будут автоматически списаны с «Дія.Карта» или пластиковой карты со специальным счетом. Оплата за скрининг пройдет только в учреждениях здравоохранения, которые есть в определенном перечне.

Полученные средства можно использовать для оплаты услуги не позднее 17 декабря 2026 года. Однако есть исключение: люди, родившиеся в октябре-декабре, могут использовать эти деньги до 31 марта следующего года.