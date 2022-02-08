В Украине стартовала кампания прививки против полиомиелита: где больше всего вакцинированных

В Украине стартовала кампания прививки против полиомиелита: где больше всего вакцинированных

В Центре общественного здоровья обнародовали результаты первой недели прививок.

За первую неделю кампании прививки против полиомиелита в Украине, по состоянию на 5 февраля 2022 года, защиту получили 9273 ребенка в возрасте от 6 мес до 6 лет (1 и 2 дозы ИПВ). Из них 4199 получили 1 дозу (5%) и 5074 получили вторую дозу (9%). Некоторые регионы приступили к иммунизации еще в январе.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Самые высокие показатели охвата, включая январь:

Днепропетровской (31%);

Сумской (13%);

Кировоградской (13%);

Херсонской (13%);

Полтавской (11%);

Хмельницкая (11%) областях.

Самые низкие показатели во Львовской (2%), Черновицкой (3%), Луганской (3%) областях.

Всего на первом этапе запланировано прививать 140 тыс. детей.

Сегодня в Украине дети до 6 лет, не получившие или пропустившие прививки против полиомиелита, — в опасности. Чтобы предоставить каждому ребенку индивидуальную защиту от инфицирования полиовирусом, с 1 февраля 2022 началась кампания иммунизации против полиомиелита.

На первом этапе приглашают тех детей, которые пропустили одну из первых прививок (в 2 и 4 месяца) согласно Календарю профилактических прививок или не получили их вовсе. Прививают инактивированной вакциной (инъекциями).

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На средства закуплена вакцина производства "Имовак Полио" (производства Санофи Пастер, Франция), которая безопасна, эффективна, переквалифицирована ВОЗ и защищает от всех типов полиовируса. Вакцина, необходимая для этого этапа, уже распределена по регионам. Соответствующий приказ Минздрава был утвержден 26 января 2022 года. Родители могут безвозмездно прививать им ребенка в государственных учреждениях здравоохранения.

Полиомиелит неизлечим, на сегодняшний день не существует специального противовирусного лечения этого заболевания. Но его распространение можно предотвратить благодаря прививкам: детей вакцинируют в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 и 14 лет. Шестерых доз вакцины достаточно, чтобы сформировался иммунитет к полиомиелиту до конца жизни.

"Просим родителей обратиться к своему семейному врачу и проверить статус прививок вашего ребенка согласно календарю. В случае необходимости, запланировать наверстать пропущенные прививки", — говорится в сообщении медиков.

Напомним, что у двухлетнего мальчика из Закарпатья, больного полиомиелитом, обнаружили еще и коронавирус.

Добавим, что в Украине зафиксировано несколько случаев полиомиелита. Недуг обнаружили в одном из поселков Ровенской области. Первую болезнь диагностировали у 1,5-летнего ребенка, затем еще у шести человек. После чего в регион отправили эпидемиологов, занимающихся изучением обстоятельств попадания в нашу страну инфекции.

Также в Ровенской области началась массовая вакцинация против полиомиелита.

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