В Украине стартует "Большая стройка" туристической инфраструктуры для национальных природных парков

В 2022 году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" начнется реализация программы по созданию необходимой туристической инфраструктуры в пилотных национальных природных парках.

ГП "Украина туристическая", которое подчиняется Государственному агентству развития туризма, готовит к запуску ряд пилотных проектов.

Как сообщает Министерство инфраструктуры Украины, имеется в виду разработка для национальных природных парков общей системы навигации, создание автомобильных дорог к ним, железнодорожных и автовокзалов, мест для парковки, прокладки маршрутов и троп, в частности отвечающих требованиям безбарьерности, обустройство локаций для ночевки, магазинов, заведений питания и развлекательной инфраструктуры на территории НПП, разработка айдентики и проведение рекламных кампаний.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, проблема доступа к национальным природным паркам существует даже в Киеве, что видно на примере НПП "Голосеевский". Несмотря на расположение в границах столичной агломерации, нехватка инфраструктуры не дает полноценного использования его рекреационного потенциала.

"Наша цель – создать для украинцев современные парки европейского уровня для комфортных путешествий и отдыха", — отметил Кубраков.

Среди предложений пилотных проектов национальных природных парков: НПП "Святые Горы", НПП "Подольские Товтры", НПП "Карпатский", Карпатский биосферный заповедник, НПП "Голосеевский", НПП "Сколевские Бескиды", НПП "Джарылгачский".

На развитие туристической отрасли в Украине в 2022 году будет выделено более 1,5 млрд. гривен.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отметил, что качественные дороги, которые создаются в рамках инициированной им программы "Большая стройка", способствуют, в том числе, развитию туризма в Украине.