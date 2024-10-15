В Украине стартует электронный рекрутинг: в "Дія" появится новая функция

Добровольцы смогут выбрать подразделение и подать заявление на контракт с помощью портала "Дія".

Правительство согласовало предложение Минцифры по реализации двухлетнего проекта рекрутинга в ряды Сил обороны в электронной форме. Соответствующая функция появится на портале "Дія".

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Утвержден Порядок реализации экспериментального проекта. Определено, что участниками экспериментального проекта являются граждане Украины в возрасте от 18 до 55 лет, имеющие регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, которые не проходят военную службу… и изъявили желание принять участие в экспериментальном проекте", – отметил Мельничук.

Он уточнил, что воспользоваться возможностью электронного рекрутинга смогут только те граждане Украины, которые сейчас не проходят военную службу в ВСУ или других военных формированиях, не являются сотрудниками правоохранительных органов, СБУ и ГУР, а до сих пор не получали боевую повестку.

Представитель Кабмина в Верховной Раде пояснил, что граждане, которые добровольно хотят присоединиться к защитникам государства от российских захватчиков, с помощью электронного рекрутинга с использованием средств портала "Дія" смогут:

выбрать воинскую часть для прохождения службы;

определить желаемую или имеющуюся военную специальность;

подать заявление о прохождении военной службы по контракту.

Напомним, новый комбриг 72-й ОМБр описал, как работает рекрутинг в боевые части за пределами ТЦК. Охрименко заверил, что желающие служить на той или иной должности в 72-й бригаде попадут в подразделение, которое они выбрали.

Читайте также: