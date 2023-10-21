В Украине стартует массовое производство средств РЭБ: правительство упростило их закупку и доступ к эксплуатации

Теперь БПЛА и средства РЭБ будут скорее попадать к военным на фронт. Правительство поддержало соответствующее предложение Минобороны.

Теперь допуск беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы к эксплуатации на фронте будет производиться на основании акта совместных ведомственных испытаний или по результатам изучения заявленных тактико-технических характеристик. Также госзаказчик сможет закупать БПЛА и средства РЭС, если они провели с производителями совместные ведомственные испытания.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

Ранее процесс допуска этой необходимой техники к эксплуатации был неоправданно длительным – изучение технической документации, проведение испытаний, определение и получение потребности от Вооруженных Сил. В Минобороны говорят, что это недопустимо во время войны.

"Отныне Генштаб будет утверждать технические требования для БПЛА с указанием тактико-технических характеристик, которым должны соответствовать такие товары, для допуска к эксплуатации. Кроме того, на Генштаб возложена обязанность утверждать технические требования к средствам РЭБ и их текущую потребность по каждому типу РЭБ", – сообщили в Минобороны.

В свою очередь вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул, что это важное решение для усиления обороноспособности страны, которое позволит масштабировать производство украинских средств радиоэлектронной борьбы и БПЛА. Производители смогут более активно развиваться, реинвестировать прибыль и не тратить кучу времени на бюрократию.

Он напомнил, что в марте правительство приняло подобное постановление по БпЛА. Это помогло украинскому рынку дронов масштабироваться в десятки раз, и сегодня наши военные получают много беспилотников отечественного производства. Теперь в Украине хотят применить этот опыт к РЭБ.

Так, изменения в постановлении позволят:

закупать государству средства РЭБ по упрощенной процедуре;

увеличить прибыль производителей на 25%;

допускать к эксплуатации без проведения повторных испытаний и заседания комиссии Минобороны;

сократить до 10 дней допуск к эксплуатации образцов БПЛА и РЭБ;

закупать Минобороны и Госспецсвязи РЭБ по запросу Сил обороны;

купить БпЛА и РЭБ до завершения процедуры допуска к эксплуатации благодаря акту совместных ведомственных испытаний с положительным заключением или наличия номенклатурного номера НАТО;

не утверждать Технические условия образцы беспилотных систем и средств РЭБ в Генштабе ВСУ.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина планирует потратить 1,5 миллиарда долларов на производство вооружения и техники в 2024 году. Прежде всего речь идет о дронах и дальнобойных ракетах.

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