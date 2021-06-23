В Украине стартует президентская программа, чтобы сделать здоровья новым трендом - Тимошенко

Программу разработали Офис президента и несколько министерств.

В Украине стартует программа Президента Владимира Зеленского "Здоровая Украина", которая предусматривает системную работу со всеми возрастными категориями с единственной целью - чтобы украинцы жили дольше и здоровее.

Об этом написал в Facebook заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Здоровье должно быть новым трендом в Украине. Иначе население будет продолжать уменьшаться. Потому что, к сожалению, по средней продолжительности жизни (72 года) Украина сегодня занимает 115-е место в мире", - говорится в публикации Тимошенко.

Разработанная Офисом Президента вместе с Министерствами здравоохранения, молодежи и спорта, образования и науки, программа "Здоровая Украина" предусматривает работу по большому количеству направлений.

"Среди них, например: новая концепция уроков физкультуры - интересных, а следовательно популярных у детей; реформа школьного питания; популяризация спортивных секций и кружков; новые онлайн-приложения, которыми дети и родители смогут пользоваться во время занятий спортом; для лиц старше 55 лет будут введены так называемые медицинские чекапы - полные обследования каждые два года, а для некоторых категорий - ежегодно; создание "активных парков" и современных спортплощадок со свободным доступом для каждого", - сообщил Тимошенко.

Один из парков нового типа появится в Киеве на ВДНГ уже ко Дню Независимости. Уже сейчас планируется создать как минимум 873 таких зон в разных населенных пунктах, дальше будет еще больше.

Кроме этого, отдельно программа "Большая стройка" продолжает развивать медицинскую инфраструктуру страны.

"Мы развиваем и осовременивает десятки приемных отделений в больницах по всей Украине. В результате время оказания первой медицинской помощи занимает не несколько часов, а 20-30 минут. Ведь сама Конституция определяет, что человек, его жизнь и здоровье является высшей социальной ценностью", - подчеркнул Тимошенко.

Напомним, ранее заместитель главы ОП, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко рассказал, что в течение года в рамках программы планируется построить и обновить 80 стадионов и 29 бассейнов.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку