В Украине стремительно дешевеет стратегический продукт: в чем причина и стоит ли делать запасы

Стоимость лука в Украине оказалась ниже цен 2023 года. Сейчас лук стоит в среднем на 12% меньше, чем в середине августа прошлого года.

Об этом пишет профильное издание EastFruit.

И все равно, отмечают специалисты, спрос на лук остается крайне низким.

"Сегодня фермеры готовы отгружать лук по 7-13 грн/кг ($0,12-0,22/кг), что в среднем на 17% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Снижение цены аналитики объясняют большим предложением. Большинство производителей стремится сбыть в первую очередь, некондиционную продукцию. Из-за погодных условий такого лука в этом сезоне много", — пишут эксперты EastFruit.

Аграрии отмечают, что уже в сентябре 2024 года ситуация с ценами на лук изменится. К этому времени запасы продукта в хозяйствах существенно сократятся, и цены не пойдут вверх.

Интересно, что только месяцем ранее эксперты указывали на рост цен на лук. Основной причиной удорожания этого овоща стало сокращение предложения репчатого лука на украинском рынке из-за сезонного фактора.

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