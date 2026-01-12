В Украине стремительно дорожает автогаз: почему цены на АЗС взлетели и что будет дальше

Цены на автогаз / © Associated Press

Реклама

Рынок автогаза в Украине за считанные недели прошел путь от незначительных колебаний до самых высоких цен за несколько лет. То, что в конце ноября выглядело кратковременным всплеском, в декабре переросло в устойчивый тренд роста.

Об этом пишет OBOZ.ua.

После понижения до 34,29 грн за литр 28 ноября ситуация быстро развернулась. Уже в начале декабря средняя цена снова достигла 35,05 грн/л, а затем начала подниматься почти без пауз. Исключением стали лишь отдельные дни в канун праздников, когда отдельные сети АЗС снижали цены в рамках акций.

Реклама

Сегодня автогаз продают почти по 38 грн за литр. В последний раз дороже он стоил лишь в начале полномасштабного вторжения России, когда из-за паники, дефицита и лимитов на продажу горючее на заправках превышало 42 грн/л. Фактически нынешний показатель стал ценовым максимумом за несколько лет.

Налоги или толчок

Специалисты топливного рынка сходятся в одном: решающим фактором удорожания стало повышение акцизов, заработавшее с 1 января.

Новые ставки установлены на все виды топлива:

сжиженный газ — 198 евро за 1000 литров вместо 173;

бензин — 300,8 евро (было 271,7);

дизель — 253,8 евро против 215,7 евро раньше.

Аналитик консалтинговой компании «НефтеРынок» Александр Сиренко объясняет, что в розничных ценах это отразилось так:

Реклама

«Для автогаза повышение составляет около 1,5 гривны на литре, для бензина — почти 1,8 грн, для дизеля — более 2 грн. Но именно газ реагирует острее, потому что его маржа исторически самая низкая».

По его словам, оптовые цены выросли сразу после вступления новых акцизов в силу, а когда ресурс попал на АЗС, операторы были вынуждены скорректировать розницу.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко подтверждает: подорожание — это прямое следствие перевода новых расходов на конечного потребителя.

Есть ли проблемы со снабжением

Несмотря на рост цен, дефицита автогаза в стране нет. По словам Омельченко, рынок работает в штатном режиме, а информации о нехватке ресурса не поступало.

Реклама

Не повлияли на ситуацию и военные факторы, в том числе удары РФ по мосту в Одесской области, через которые проходит значительная часть импорта горючего.

«Этот риск не сломал рынок. Коллапса не произошло», — отмечает Сиренко.

Стабильность обеспечила новая логистика: импортеры давно перешли на дальнейшие маршруты и долгосрочные контракты, что позволяет оперативно изменять направления поставок в случае угрозы.

Почему другие виды горючего почти не подорожали

Реклама

На фоне ситуации с автогазом бензин и дизель смотрятся относительно стабильными.

В частности, бензин А-95 как в ноябре, так и сейчас стоит около 58 грн за литр, а дизель вырос менее чем на гривну — до 58,3 грн/л.

По оценкам аналитиков, с начала года, даже после повышения акцизов, цены на бензин и дизель изменялись в пределах нескольких копеек.

Специфика рынка автогаза

Разницу в поведении цен эксперты объясняют особенностями самого сегмента. Бензин и дизель позволяют создавать запасы, что смягчает влияние налоговых или рыночных изменений. В случае с сжиженным газом это почти невозможно.

Реклама

«Рынок автогаза минимально работает со складами. Он живет с колес, поэтому любой рост в группе мгновенно отражается на потолке», — объясняет Сиренко.

Дополнительно ситуацию усложняет низкая маржа: заправки просто не имеют запаса для удержания старых цен. Омельченко также обращает внимание, что автогаз менее зависим от мировых котировок нефти, поэтому их снижение не дает такого эффекта, как для других видов горючего.

Регулятор — вне игры

Оба эксперта признают: государство фактически не влияет на ситуацию. Антимонопольный комитет формально существует, однако его реальная роль минимальна.

«Он как есть, но по факту не работает», — говорит Омельченко.

Реклама

Сиренко добавляет, что сейчас нет ни профильного органа, ни ответственных лиц, которые вели бы постоянный диалог с топливным рынком. Бывшие механизмы контроля и анализа цен были демонтированы несколько лет назад.

Чего ждать водителям

Оценки грядущей динамики цен различаются. Владимир Омельченко считает, что основной рост уже произошел, и дальнейший потенциал ограничен.

«Если курс гривны останется стабильным, резкого скачка не будет», — отмечает он, прогнозируя колебания в пределах ±5% от нынешней цены.

Впрочем, при существенном ослаблении гривны автогаз теоретически может превысить 40 грн за литр.

Реклама

Александр Сиренко более сдержанно оптимистичен. По его мнению, простор для роста еще есть, но он незначителен.

«Расчеты показывают возможный плюс примерно 1,5 гривны на литре. Но все будет зависеть от оптового рынка», — объясняет аналитик.

Он также обращает внимание, что последние аукционы прошли по более низким ценам, чем неделей ранее. Не исключено, что со временем средняя цена автогаза может стабилизироваться в районе 36 грн за литр.

Ранее речь шла о том, что в Украине выросли цены на топливо. Так, средние показатели по состоянию на 28.01.2025:

Реклама