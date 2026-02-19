В Украине стремительно дорожает один из овощей борщового набора: детали

Овощи / © Pixabay

В Украине с начала февраля начала стремительно расти цена на картофель. По данным производителей, главной причиной удорожания является сокращение запасов качественной продукции в хранилищах хозяйств.

Об этом свидетельствует анализ проекта EastFruit.

Сколько стоит картофель

Картофель предлагают по цене от 7 до 14 грн за килограмм, что в среднем на 17% дороже, чем неделей ранее.

Эксперты отмечают, что многие фермеры, не имеющие возможности длительного хранения, реализовали урожай еще до Нового года.

Также, по словам аналитиков, на цены влияет достаточно высокий спрос на качественную продукцию со стороны оптовых компаний, все чаще заявляющих об отсутствии в хозяйствах необходимых объемов.

«Фермеры, в свою очередь, связывают основные проблемы качества с неблагоприятными погодными условиями в период уборки урожая в 2025 году: продолжительные дожди отрицательно сказались не только на товарном виде картофеля, но и на его лежкости», — говорится в сообщении.

В то же время, отмечается, что сейчас картофель в Украине стоит в среднем на 56% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Напомним, в Украине в середине февраля зафиксировано подорожание большинства овощей так называемого «борщового набора». Значительно выросла цена на морковь из-за ограниченного предложения, а капуста остается дорогой из-за активного спроса. Некоторые позиции, как свекла и зеленый лук, наоборот немного подешевели из-за высокого уровня предложения. Также рост цен наблюдается у тепличных овощей и чеснока, тогда как импортный молодой картофель давит на рынок.