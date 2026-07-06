В Украине стремительно меняется стоимость картофеля: что происходит с ценами

Картофель

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В Украине на этой неделе продолжилось снижение отпускных цен на картофель. Причиной стало активное поступление нового урожая на рынок.

Об этом сообщает мониторинг проекта EastFruit.

По словам производителей, в большинстве регионов страны стартовал массовый сбор картофеля, что существенно увеличило предложение продукции.

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Теперь фермеры предлагают картофель по цене 12–20 грн/кг, что в среднем примерно на 15% дешевле, чем неделей ранее.

Аналитики объясняют снижение цен сезонным фактором: с каждым днем на рынке становится больше нового урожая, в то время как спрос остается относительно стабильным. Дополнительно давление на цены оказывает и неоднородное качество продукции.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, картофель в Украине сейчас в среднем на 16% дешевле.

Эксперты не исключают, что тенденция к удешевлению сохранится и дальше, поскольку предложение на рынке продолжает расти.

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Как мы писали, в Украине ожидается заметный рост цен на хлеб в ближайшие месяцы. По словам экспертов, в ближайшие 2–3 месяца стоимость хлеба может вырасти в среднем на 5–6%. Причинами удорожания называют ежемесячный рост себестоимости производства, а также дополнительные затраты производителей, в том числе на энергоносители, логистику и оплату труда. Отдельно отмечается, что хлебопекарная отрасль остается одной из наиболее чувствительных к колебаниям цен на энергоресурсы. В то же время эксперты отмечают, что дефицит хлеба на рынке не ожидается — несмотря на рост цен, производители обеспечивают стабильные поставки продукции.

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