В Украине стремительно распространяется хищник времен Запорожской Сечи

Шакал / © Pixabay

Реклама

В Украине стремительно растет количество шакалов обыкновенных. Пересыхание Каховского водохранилища ускорило перемещение этих хищников, и если раньше они встречались в основном на юге, то теперь — и в центральных и даже западных регионах страны.

Об этом сообщил журналист Александр Тимошенко.

Журналист отметил, что речь идет не о появлении нового вида, а о возвращении хищника в пределы его древнего ареала. По данным историка Дмитрия Яворницкого, в эпоху Запорожской Сечи шакалов можно было встретить в степях Днепровской области. Тогда этих животных называли «чокалками».

Реклама

Первые современные подтвержденные случаи появления шакалов в Украине были зафиксированы в конце 1990-х годов, а в 2005 году их вой впервые зафиксировали на острове Хортица в Запорожье.

Однако настоящий всплеск наблюдений этих хищников произошел после разрушения Каховской ГЭС и осушения Каховского водохранилища в 2023 году.

«На месте бывшей акватории появились заросли камыша, кустарника и луговые массивы — идеальная среда обитания для этого хищника. Исчезновение водных преград упростило миграцию животных, и Хортица стала более доступной для шакалов из Херсонской и Николаевской областей. В 2024 году запорожскому фотографу Юрию Батаеву удалось впервые сделать достоверные снимки хищника на острове, окончательно подтвердив его присутствие», — говорится в заметке Тимошенко.

Шакалы, напоминающие небольшого волка, весят до 15 кг и живут парами. Ведут ночной образ жизни, а днем прячутся в густых зарослях у воды. Рацион хищника чрезвычайно разнообразен: от мелких грызунов и птиц до фруктов и падали, что делает его настоящим «природным санитаром».

Реклама

«Здоровый шакал избегает контакта с людьми и для взрослого человека опасности не представляет. Опасность могут представлять только больные бешенством особи, что актуально для всех диких млекопитающих. В то же время животные могут представлять угрозу для домашней птицы и скота», — сообщил журналист.

К слову, ранее в фотоловушку в Чернобыльском заповеднике попал огромный хищник — самец бурого медведя. Это редкий и крайне осторожный житель украинского Полесья.