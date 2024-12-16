В Украине стремительно растет уровень бедности: в каких регионах больше всего

В Украине в семь раз выросла глубокая бедность, то есть стало больше тех людей, которые фактически – на грани физиологической выживаемости.

Об этом заявила Людмила Черенько, доктор экономических наук, заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований в эфире "Киев24".

"В целом в нашей стране за два года полномасштабной войны бедность выросла почти в два раза. Заметно бедность выросла в северных областях — Черниговской, Сумской. В таких регионах как Киев, Харьков, Днепр — там уровень бедности вырос не столь существенно", — отметила эксперт.

Киев, Закарпатье и Черновицкая область имеют самые низкие показатели бедности.

Ранее Всемирный банк сообщил, что из-за полномасштабного вторжения России количество украинцев, живущих за чертой бедности, увеличилось на 1,8 миллиона, если сравнивать с 2020 годом.

Рост бедности обусловлен снижением уровня занятости: более пятая часть взрослого населения, работавшая до войны, потеряла работу. Наибольшим вызовом для Украины остаются вопросы безопасности и завершения войны, но украинские чиновники отлично справляются с управлением экономикой при таких условиях.

Напомним, в МВФ сообщили, что массированные ракетные и воздушные удары, наносимые террористической российской армией по украинской мирной инфраструктуре, могут повлиять на макроэкономические прогнозы для Украины в ближайшей перспективе.

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