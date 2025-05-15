В Украине стремительно растет заболеваемость корью: уже зафиксированы смертельные случаи

Заболеваемость корью

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Украина снова оказалась под угрозой вспышки кори — чрезвычайно заразного вирусного заболевания, которое, к сожалению, носит циклический характер и возвращается в среднем каждые 5-6 лет. Тем не менее на этот раз рост заболеваемости приобрел особенно тревожные масштабы.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины.

Только за первые три месяца 2025 года зафиксировано 472 случая кори, что впечатляюще — в 20,5 раза! — превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Эта негативная тенденция началась еще в 2024 году, когда количество случаев возросло в 6,6 раза по сравнению с 2023 годом.

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Больше всего случаев кори зарегистрировано в Закарпатской, Черновицкой и Одесской областях. Более того, именно в Черновицкой и Одесской областях произошли трагические летальные случаи среди детей в возрасте 10 лет и 9 месяцев, которые имели тяжелые сопутствующие заболевания.

«Корь — одно из самых заразных инфекционных заболеваний: 9 из 10 невакцинированных людей рискуют заболеть после контакта с больным. Наиболее уязвимы к инфекции дети, которые не имеют прививок. Период от инфицирования до появления симптомов составляет 10-12 дней. Решение переболеть корью, чтобы получить иммунитет, — слишком рискованное и смертельно опасное», — говорится в сообщении.

Корь может привести к серьезным осложнениям, среди которых пневмония, отит, энцефалит, другие тяжелые состояния и, наконец, смерть. Специфического лечения от этой болезни не существует.

«Чтобы уберечься от кори, государство обеспечивает всех детей комплексной вакциной, которая защищает одновременно от кори, паротита и краснухи (КПК). Она безопасна, эффективна и обеспечивает длительную защиту», — отметили в ЦОЗ.

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Национальный календарь профилактических прививок четко определяет сроки вакцинации: первую дозу ребенок получает в 12 месяцев, а ревакцинацию — в 6 лет. Две дозы вакцины КПК создают стойкий и длительный иммунитет, надежно защищая ребенка от кори и ее возможных последствий.

Ранее мы сообщали, что такое корь, как распознать его симптомы, что делать в случае заболевания и защитить себя и близких.