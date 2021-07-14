В Украине стремительно уменьшается средний возраст больных и умерших от коронавируса — НАН

В Украине стремительно уменьшается средний возраст больных и умерших от коронавируса — НАН

В Европе ситуация с COVID-19 существенно ухудшилась после Евро-2020.

В Украине стремительно уменьшается средний возраст больных и умерших от COVID-19, что может указывать на будущий рост заболеваемости.

Об этом говорится в прогнозе от НАН касательно развития эпидемии COVID-19 в Украине.

"Определенную обеспокоенность вызывает стремительное падение среднего возраста больных и умерших. Такой демографический сдвиг может указывать на будущий рост заболеваемости", — говорится в прогнозе.

Ученые Национальной академии наук также отмечают, что ситуация с COVID-19 в Европе уже существенно ухудшилась. "Есть веские основания полагать, что катализатором такого ухудшения стали массовые мероприятия, связанные, в частности, с чемпионатом Европы по футболу", — говорят ученые и добавляют, что такая ситуация требует пристального внимания к массовым мероприятиям, которые проводятся в Украине.

Напомним, накануне руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко во время онлайн-брифинга заявил, что новую волну COVID-19 в Украине можно ожидать уже в этом месяце, а количество смертей от коронавируса уже в сентябре может составить от 54 тысяч до 70 тысяч.

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