В Украине стремительно возросло количество "чернобыльцев": в Минсоцполитики рассказали о преступной схеме

С начала полномасштабной войны в Чернобыльской зоне поселились 125 000 украинцев, содержание которых обходится государству в 15 млрд грн в год.

После начала полномасштабной войны в Украине появилась преступная схема получения от государства незаконных социальных выплат. Речь идет о беженцах, якобы селящихся в Чернобыльской зоне отчуждения, которые через суд добиваются назначения ежемесячной помощи от государства.

Об этом рассказала заместитель министра социальной политики Дарина Марчак в интервью Forbes.

По словам чиновницы, после аварии на Чернобыльской АЭС в Украине установили доплаты к пенсии тем гражданам, которые проживали в Чернобыльской зоне на момент аварии и семь лет после нее, но эту норму отменили в 2008 году.

До начала полномасштабного вторжения в Украине было около 10 тысяч человек, получавших такие доплаты. В общей сложности государство тратило на это 51,4 млн грн каждый месяц.

Но в 2022 году вдруг начали появляться люди, до войны не имевшие статуса чернобыльца, а после ее начала якобы переехавшие жить в зону радиационного загрязнения. В то же время, суды начали массово назначать этим "переселенцам" соответствующие выплаты. За более чем два года войны из-за судебных решений количество "жителей" чернобыльской зоны увеличилось до 135 400 человек.

"Дополнительные выплаты от государства составляют уже около 1,5 млрд грн в месяц или примерно 15 млрд грн в год. И прогрессия геометрическая", — отметила Марчак.

После выявления этой проблемы в проект бюджета на 2025 год добавили норму, которая ограничивает круг лиц, имеющих право на выплаты за проживание в зоне радиационного загрязнения. С начала 2025 года помощь от государства за проживание в чернобыльской зоне будут получать только проживавшие там в период с 1986 по 1993 год.

Дарья Марчак подчеркнула, что "новые чернобыльцы" стали огромной проблемой, поэтому и привлекли внимание правоохранителей. В ходе следственных действий было обнаружено, что люди специально регистрируют место жительства в населенных пунктах в зоне радиационного загрязнения, в непригодных для жизни домах. Часто в таких домах в одной квартире прописано несколько десятков человек, фактически проживающих в других регионах.

Напомним, СБУ разоблачила новые схемы уклонения от мобилизации. Ликвидированы три преступных группы в Киеве, Львове и Одессе. Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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