В Украине стремительно выросли цены на популярный салатный овощ

По словам участников рынка, причин для сложившейся ситуации было сразу несколько.

Цены на тепличные огурцы в Украине продолжают быстро расти. Сегодня украинские тепличные комбинаты предлагают к продаже огурец по 60-70 грн/кг ($1,64-1,91/кг), что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По словам участников рынка, причин для сложившейся ситуации было сразу несколько. Во-первых, предложение огурцов на рынке сократилось до минимума из-за завершения текущего оборота многими стационарными комбинатами. В то же время, спрос на огурцы оставался на достаточно высоком уровне.

Сегодня украинские тепличные комбинаты предлагают к продаже огурец по 60-70 грн/кг ($1,64-1,91/кг), что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Столь стремительный рост цен участники рынка аргументируют довольно ограниченное предложение тепличного огурца в условиях повышенного спроса. Выборки в комбинатах заметно снизились после ухудшения погодных условий. Также поддержка ценам оказывает отсутствие конкуренции со стороны турецкой продукции.

Даже после очередного подорожания сегодня тепличные огурцы в Украине стоят в среднем на 10% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года. Однако отраслевые эксперты не исключают, что дальнейшее удорожание в этом сегменте может крайне негативно отразиться на темпах сбыта тепличного огурца.

Напомним, что стоимость борщового набора в Украине наоборот снизилась. О динамике цен читайте в материале ТСН.ua.

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