В Украине студентам полностью компенсируют средства за обучение: кого касается
Приблизительно 13 000 студентов получат компенсацию за обучение: как работает новая программа для детей защитников.
В 2024-2025 учебном году более 13 тысяч детей украинских защитников и защитниц получат полную компенсацию за контрактное обучение. Деньги выплатит государство, а сам процесс значительно упростили благодаря приложению Действие.
Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
Действие вместо очередей и бумаг
Министр образования Оксен Лисовой отметил, что доступ к образованию для детей ветеранов является безусловным приоритетом. Благодаря новой системе студентам больше не нужно собирать горы документов и стоять в очередях. Все, что нужно — подтвердить специальный сертификат в приложении «Действие».
Как это работает?
Если вы имеете право на компенсацию, вам придет уведомление в Действии с сертификатом.
В подтверждение сертификата у вас есть 20 дней.
После подтверждения деньги перечисляются непосредственно на счет учебного заведения.
Заведение, в свою очередь, должно вернуть вам ранее уплаченные средства.
Важно убедиться, что ваше учебное заведение (государственное или частное) имеет договор с Министерством по делам ветеранов.
Кто может получить компенсацию?
Помощь оказывают детям, которые учатся на контракте в колледжах, техникумах и университетах, если у них один из следующих статусов:
дети погибших или умерших защитников;
дети ветеранов, имеющих инвалидность в результате войны;
дети участников боевых действий;
дети пропавших без вести или находящихся в плену;
дети пострадавших участников революции достоинства.
Если студент уже получает образовательный грант, сумма компенсации будет меньше размера этого гранта. Тем, кто только поступил в этом году, нужно подать документы в свое учебное заведение, чтобы получить выплату уже в 2025 году.
Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован еще один законопроект, альтернативный правительственному, об ограничении права на отсрочку студентов. Инициатор законопроекта 13634-1 — народный депутат от «Слуги народа», член Комитета ВР по вопросам образования Роман Грищук.
Также бронирование педагогов от мобилизации отчасти решает проблему нехватки кадров в школах, особенно в естественных и технологических дисциплинах. Однако в Министерстве образования и науки признают, что после окончания войны ситуация может резко ухудшиться.
Ранее сообщалось, по словам президента Конфедерации работодателей, после принятия постановления о разрешении на выезд за границу ребятам 18–22 лет студенты все чаще берут академию, чтобы выехать из Украины.