В Украине студентов-медиков и интернов привлекут к вакцинации от COVID-19: как их подготовят к этому

В Украине студентов-медиков и интернов привлекут к вакцинации от COVID-19: как их подготовят к этому

Планируется, что студенты-медики и интерны будут проводить прививки, по крайней мере, в крупных центрах вакцинации.

В Украине студентов-медиков старших курсов и интернов будут привлекать к проведению вакцинации от COVID-19, чтобы снизить нагрузку на медицинских работников. ВОЗ уже начала тренинги для преподавателей медицинских университетов Украины.

Об этом говорится на странице украинского Бюро ВОЗ в Facebook.

Как отмечается, благодаря привлечению студентов к кампании по вакцинации от COVID-19 поможет восполнить пробелы и удовлетворить ожидания правительства по охвату вакцинами целевых групп населения к концу 2021 года. На этой неделе проведут четыре двухдневные тренинги для обучения около 100 преподавателей при поддержке экспертов ВОЗ, Минздрава, ЦОЗ, Национальной службы здоровья Украины, Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики и Государственного экспертного центра Минздрава Украины.

Во время тренинга студентам 4 и 5 курсов медицинских факультетов расскажут обо всех вакцинах, которые используются в Украине и могут поступить в страну в ближайшее время. Кроме того, они смогут укрепить свои знания и навыки по вакцинации от COVID-19 и в целом по безопасности иммунизации, а также по диагностике анафилаксии и оказания первой медицинской помощи.

Глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что в Украине, как и в мире, ситуация с поставками вакцин от коронавируса постоянно меняется. И украинская система здравоохранения по состоянию на сейчас вовлечена в полную мощность, а поэтому врачи нуждаются в помощи.

"Врачи нуждаются в помощи старших студентов-медиков и врачей-интернов, которые вместе с ними проводить прививки, по крайней мере, в крупных центрах вакцинации, чтобы у врачей было больше времени для выполнения своих основных функций, ведь другие болезни никуда не делись. Мы надеемся на поддержку и сотрудничество со всеми медицинскими высшими учебными заведениями", — высказался министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

В свою очередь, представитель ВОЗ, председатель Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт сказал, что пандемия коронавируса серьезно ударила по системе здравоохранения и привлечения волонтеров и студентов — это стандартная процедура, которая применяется в других странах.

"Но волонтеры без специального медицинского образования могут выполнять лишь ограниченные функции. Поэтому в Украине мы привлекаем студентов-медиков. Мы обучаем, как делать прививки от COVID-19 в высококачественный и безопасный способ, чтобы уменьшить вероятность программных ошибок", — отметил Ярно Хабихт.

Заметим, что в Украине по состоянию на 6 июля вакцинировали почти 3 млн, из них получили 1 дозу — 2 100 538 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 898 076 человек.

Напомним, ранее главный санврач Украины Игорь Кузин назвал количество украинцев, которое Минздрав планирует вакцинировать от коронавируса до конца этого лета.

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