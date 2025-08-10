В Украине студенты могут выезжать за границу, но есть определенные условия

Студенты / © ТСН.ua

Украинские студенты могут получить право выехать на обучение за границу на один семестр по академическим программам обмена. Однако воспользоваться этой возможностью можно только при условии соблюдения установленных правил.

Об этом рассказал бывший заместитель министра образования Михаил Винницкий в интервью РБК-Украина.

По словам Винницкого, благодаря развитой системе академической мобильности, созданной в Украине в последние годы, студенты могут провести семестр за рубежом. Это, по его убеждению, играет важную роль в процессе их социализации.

«Это не все студенты. Попасть на академическую мобильность можно преимущественно по конкурсу. Но сейчас достаточно существенное количество наших студентов выезжают на один семестр за границу. Мы так же позволяем нашим научно-педагогическим работникам, преподавателям, ездить на конференции, на разного рода повышение квалификации», — рассказал он.

Винницкий отметил, что за два года Министерство образования официально позволило более четырем тысячам участников программ академической мобильности выехать за границу. Из этого числа только восемь человек не вернулись вовремя. Он подчеркнул, что гордится преподавателями, которые благодаря зарубежным поездкам расширяют профессиональные знания, поддерживают связи с зарубежными коллегами и способствуют повышению качества украинского образования и науки.

Напомним, ранее мы писали о том, что юношам в возрасте от 17 до 23 лет, которые учатся в зарубежных вузах, могут разрешить выезд из Украины. Однако пока обсуждений на эту тему в комитете нет.