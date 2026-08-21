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В Украине сует адская жара, минует лишь несколько областей: где ужарит до +37, а где ждать дождей (карта)
Украину накроет кратковременная волна экстремальной жары — прогноз погоды на 21 августа.
В конце августа Украину посетит кратковременная волна экстремальной жары, спровоцированная вынесением раскаленных воздушных масс, однако температурные контрасты будут сопровождаться локальными грозами.
Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань и Украинский гидрометеорологический центр.
Погода в Украине 21 августа — прогноз синоптиков.
Резкое повышение температуры фона обусловлено перемещением сухого горячего воздуха из Африки через Балканский полуостров. Сильному нагреву подстилающей поверхности будут дополнительно способствовать длительный солнечный прогрев и малооблачное небо.
«35-37° в конце августа — именно такая непродолжительная, но настоящая волна СИЛЬНОГО ЖАРА мы будем чувствовать уже завтра и в субботу», — разъяснил синоптик Виталий Постригань.
По данным Украинского гидрометеорологического центра, в ночные часы столбики термометров по стране покажут 15–20°. В течение дня на юго-востоке температура будет составлять 30-34 °, а на остальной территории Украины будет удерживаться сильная жара в пределах 35-37 °.
В большинстве областей ожидается сухая погода. Исключением станет северная часть страны, где днем местами прогнозируется кратковременный дождь с грозой. Ветер предполагается юго-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Напомним, мир готовится к пятой волне жары этим летом с температурами до 37°C, однако новое исследование показывает, что самые плохие климатические испытания еще впереди.