На Украину надвигается мощный циклон со снегом: где разгуляется стихия и ударят заморозки (карта)

Погода в Украине / © ТСН

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Погода в Украине 7 ноября принесет облачность с прояснениями, заморозки и мокрый снег с дождем в большинстве регионов.

Подробный прогноз на 7 ноября — узнайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине 7 ноября — прогноз синоптиков

Как сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, 7 ноября в стране ожидается облачная погода с прояснениями. В ночь на субботу небольшой снег пройдет почти по всей Украине, кроме западных областей.

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Днем снег заденет центр, юг и восток, где местами будет переходить в дождь. На севере, востоке и в центре ночью и утром возможна гололедица.

Ветер северо-западный и северный, 5-10 м/с, однако в южной части страны днем возможны порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 2° тепла до 3° мороза, в западных областях столбики термометров опустятся до 1–6° мороза. Днем в Украине ожидается 0-6 градусов тепла.

Погода в Украине 7 ноября. / © Укргидрометцентр

«Заявленное потепление после 10 ноября переносится на 15-16 ноября, то есть сдвигается на конец следующей недели. Как говорится, лучше поздно, чем никогда», — отметила синоптик Наталья Диденко.

По словам синоптика Виталия Постриганя, в выходные ситуацию будет пытаться стабилизировать антициклон Klaus. Ожидается больше солнца и осадков, хотя холод усилится. Ночью температура снизится до 0–5° мороза, днем будет 1–6° тепла, а среднесуточные показатели упадут до 1–3° тепла, что соответствует второй половине ноября.

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Погодные модели показывают возможность повышения температуры в середине месяца, однако аномального тепла ждать не стоит — тенденция к сезонному похолоданию сохраняется.

«Изменение погоды, а именно колебания температуры воздуха, атмосферного давления, усиление ветра могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей», — отметил синоптик.

Погода в Киеве

В течение суток в Киевской области и в столице будет облачно с прояснениями. Как сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, ночью местами пройдет небольшой снег, а днем осадков не предполагается. По области ночью и утром возможна гололедица.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью составит от 2° тепла до 3° мороза, днем 0–5° тепла.

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В Киеве ночью ожидается 0–2° тепла, днем воздух прогреется до 3–5° тепла.

Погода во Львове

По данным Львовского регионального центра гидрометеорологии, 7 ноября синоптическую ситуацию будет определять юго-восточная часть антициклона с центром над Польшей.

По Львовской области и Львову ожидается облачность с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром прогнозируют слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 3–8 м/с. Температура ночью по области будет 2–7° мороза, днем 3–8° тепла. Во Львове ночью будет 3-5° мороза, днем — 5-7° тепла.

Погода в Днепре

По информации Гидрометеорологического центра Днепропетровской и Донецкой областей, 7 ноября в регионе будет облачно. Ожидается небольшой дождь, который ночью будет смешиваться с мокрым снегом. Ночью и утром местами возможна гололедица.

Ветер северный, 7-12 м/с. Температура по области ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем — 1–6° тепла. В Днепре ночью термометры покажут от 1° мороза до 1° тепла, днем — 2–4° тепла.

Погода в Одессе

В Гидрометеорологическом центре Черного и Азовского морей сообщили, что по Одесской области и в городе Одесса 7 ноября ожидается облачная погода с прояснениями.

По области ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 9–14 м/с, порывы до 15–17 м/с. Видимость на дорогах добра.

Температура ночью по области — от 2° мороза до 3° тепла, днем 3–8° тепла. В Одессе ночью будет 1–3° тепла, днем — 5–7° тепла.

Погода в Харькове

По данным Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, 7 ноября в регионе ожидается облачность с прояснениями, выпадет небольшой снег и мокрый снег.

Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от 2° тепла до 3° мороза, днем будет 0–5° тепла. В Харькове ночью будет 0-2° мороза, днем — 1-3° тепла.

Прогноз погоды — последние новости:

Напомним, в ряде регионов Украины уже зафиксировали первый снег и град, а синоптики Укргидрометцентра предупреждают о ночных морозах до -6° и гололедице 7 ноября.

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